КИШИНЕВ, 2 окт — ПРАЙМ. Примерно 40 тысяч человек участвуют в воскресенье в антиправительственном протесте в центре Кишинева, заявил РИА Новости один из организаторов митинга, член партии "Шор" Дину Цуркану. "Газпром" предупредил Молдавию, что она рискует потерять контракт

"Мы очень рады сообщить, что у нас сегодня около 40 тысяч людей, которые приехали со всей страны: с юга до севера, в том числе и Кишинев! Мы очень рады, что Кишинев просыпается по чуть-чуть, Кишинев рядом с нами, столица рядом и у нас все будет удачно, то есть — добьемся свержения действующей власти", — сказал он.

Участники митинга выражают возмущение беспрецедентным повышением цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокой инфляцией и падением уровня жизни. Они обвиняют власти республики в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

Протестующие собрались у палаточного городка перед зданием парламента Молдавии, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Их не пустили во двор администрации президента, на ступенях которой обычно проходили воскресные митинги, поэтому они установили сцену в сквере напротив, прямо возле парламента. Движение в центре столицы из-за этого оказалось заблокировано. "Газпром" подтвердил объем поставок газа в Молдавию в октябре

Лидер партии "Шор" Илан Шор заявил, что будет создан еще один палаточный городок на тротуаре перед зданием администрации президента, чтобы добиться ее отставки.

"Мы разворачиваем дополнительные палаточный городок возле администрации президента, чтобы каждое утро они напоминали ей о наших требованиях. Долой Майю Санду", — сказал Шор, выступая при помощи видеотрансляции.

Он призвал Санду признать, что она не справилась с управлением страной и уйти в отставку добровольно. Протестующие поддержали слова своего лидера действиями, приступив к установке новых палаток.

"Палаточный городок расширяется, скоро он расширится на весь Кишинев", — подчеркнул Шор.