МИНСК, 2 окт — ПРАЙМ. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович заявил, что в ЕАЭС есть резервы для минимизации влияния западных санкций, нужно активизировать совместную инвестиционную деятельность. Товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС достиг девяти миллиардов долларов

"Мы четко понимаем, что недружественные шаги объединенного Запада в отношении России и Беларуси не завтра завершатся, это надолго. Мы должны предусматривать и дальнейшее развитие, как работать в этих условиях. Есть много, на мой взгляд, резервов, которые мы должны в обязательном порядке задействовать. В первую очередь, это касается совместной инвестиционной деятельности", — сказал Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Среди сфер для объединения инвестиционных усилий он назвал микроэлектронику. "У Беларуси и России есть соответствующие компетенции. Можно объединиться и делать мощные кластеры для развития микроэлектроники", — подчеркнул Мясникович.

Второе направление, по его словам – производство лекарств. "Несмотря на то, что рынок не оголился в результате санкций и наши фармацевтические компании уверенно себя чувствуют, мы полагаем, что можно строить новые заводы по производству лекарств, которые будут и импортозамещающими, и предметом экспорта. Мы реально смотрим на вещи: все заменить нельзя, к этому и не надо стремиться, но ключевые вещи, такие, как общедоступные лекарства, которые сегодня уязвимы из-за санкций, производить можно было бы", — сказал глава коллегии.

Мясникович также высказался за объединение усилий стран ЕАЭС в сфере авиастроения. "Мы отработали соответствующие предложения… какие комплектующие могут делать наши страны. Я думаю, что авиастроение — та высокотехнологичная отрасль, которая будет привлекательна для всех стран (ЕАЭС – ред.)", — сказал он. Мясникович добавил, что в настоящее время обсуждается проект евразийского электробуса, который поможет объединить компетенции разных стран союза.