МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В случае опережения конкурентов по промышленному производству на мировом рынке белорусскую экономику ждет успех, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко поручил на фоне санкций совершить прорыв в микроэлектронике

"Импортозамещение будет для нас важно не только по двигателям. У нас же и коробки передач — мы все покупали. Как бы ни было сложно, если мы сейчас на нашем рынке, прежде всего постсоветском, российском, опередим конкурентов, мы будем, как промышленники говорят, в шоколаде", — отметил белорусский лидер.

Обращаясь у курирующему белорусский промышленный сектор вице-премьеру Петру Пархомчику Лукашенко заявил: "Петр Александрович, это ваша сфера. Я вас уже предупреждал не один раз, что ошибок у нас быть не должно, особенно с министром промышленности".

А обращаясь к новому министру промышленности, Лукашенко отметил, что его новая должность — "посложнее и пообъемнее, нежели управлять одним заводом". "Если это так, как вы говорите, значит, вы там революцию совершили. Потому что у нас много было претензий к моторному заводу", — добавил президент.

В свою очередь вице-премьер Пархомчик проинформировал главу государства, что Минпром Белоруссии ведет системную работу по импортозамещению. "Вопрос импортозамещения самый актуальный. Туда надо направлять силы и энергию", — сказал Пархомчик.