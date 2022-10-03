БРЮССЕЛЬ, 3 окт — ПРАЙМ. Рецессия в еврозоне в следующем году не исключена, ситуация зависит от поставок энергоносителей, сказал глава Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг на пресс-конференции. Годовая инфляция в еврозоне рекордно ускорилась по итогам сентября

"Рынки ожидают сокращения экономики в ближайшие несколько кварталов, и, в зависимости от поставок энергии, может быть рецессия в следующем году", — сказал он.