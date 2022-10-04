МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал TikTok на три миллиона рублей за отказ удалить публикации, содержащие пропаганду ЛГБТ, сообщил корреспондент РИА Новости.

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Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей

Как уточняется, соцсеть признана виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Протоколы были составлены Роскомнадзором на основании трех решений Росмолодежи. Согласно материалам дела, на этом популярном среди подростков ресурсе содержалась "пропаганда нетрадиционных ценностей, ЛГБТ, феминизма".