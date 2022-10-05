МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В Консервативной партии Британии посоветовали согражданам меньше тратить или больше зарабатывать тем, кого затронул финансовый кризис, вызванный санкциями против России, пишет Independent.

В воскресенье в ходе интервью телеканалу Sky News лидер партии Джейк Берри спросили о будущей экономической стратегии правительства Лиз Трасс, где он прямо посоветовал людям "найти новую работу".

Политик такими высказываниями вызвал огромный шквал критики со стороны общественности.

"Люди должны понимать, что если их счета подскочили, то им стоит либо снизить расходы, либо добиться повышения зарплаты, либо найти новую работу", — заявил он. S&P ухудшил прогноз по рейтингу Великобритании до негативного

Ранее глава минфина Квази Квартенг представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов

Издание отметило, что британцы назвали слова политика "жестокими". А в профсоюзе посчитали, что больницы и школы в стране опустеют, если люди последуют его совету.

Западные страны, в том числе Великобритания, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.