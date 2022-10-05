МИНСК, 5 окт — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает на увеличение объема инвестиций со стороны Евразийского банка развития (ЕАБР) в белорусскую экономику, заявил премьер республики Роман Головченко. Белоруссия хочет создать собственные финмеханизмы в рамках ШОС

"Сейчас речь пойдет о наращивании объемов инвестирования банком в экономику… Готовы предложить банку для финансирования специально отобранные проекты. Уверен, что они вызовут у вас интерес", — сказал Головченко во время встречи в Минске с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым. Видеофрагмент встречи распространила пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале.

В свою очередь Подгузов отметил, что страновая стратегия банка на 5 лет предполагает инвестиции в размере полутора миллиардов долларов до 2026 года в белорусскую экономику. "Мы придерживаемся этой стратегии, намерены ее выполнить в полном объеме", — сказал он.

ЕАБР — международная финансовая организация. Ее участники — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов.