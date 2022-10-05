МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,49% на 3 октября с 13,71% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Инфляция в России может уйти ниже целевых четырех процентов в 2023 году

"На неделе с 27 сентября по 3 октября 2022 года фиксируется умеренный рост цен на 0,07%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 13,49% год к году", — говорится в документе.

Как отмечает министерство, в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,15% при сезонном удорожании плодоовощной продукции, при этом на непродовольственные товары рост цен замедлился.

"На туристические и регулируемые услуги снижение цен сохраняется (минус 0,1%) при удешевлении авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев", — добавили в Минэкономразвития.

По прогнозу социально-экономического развития РФ, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.