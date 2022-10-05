2022-10-05T19:22:57+03:00
2022-10-05T19:22:57+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221005/838371103.html
Минэкономразвития рассказало о замедлении инфляции в России
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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,49% на 3 октября с 13,71% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 27... ПРАЙМ, 05.10.2022
экономика, новости, россия, минэкономразвития, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,49% на 3 октября с 13,71% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На неделе с 27 сентября по 3 октября 2022 года фиксируется умеренный рост цен на 0,07%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 13,49% год к году", — говорится в документе.
Как отмечает министерство, в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,15% при сезонном удорожании плодоовощной продукции, при этом на непродовольственные товары рост цен замедлился.
"На туристические и регулируемые услуги снижение цен сохраняется (минус 0,1%) при удешевлении авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев", — добавили в Минэкономразвития.
По прогнозу социально-экономического развития РФ, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.