МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Страны Европейского союза в четверг могут завершить техническую процедуру оформления нового — восьмого — пакета антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины, после чего он будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу. Об этом рассказали РИА Новости источники. Акции "Алросы" подскочили на решении ЕС не вводить санкции против компании

По словам собеседников агентства, публикацию новых ограничений можно ждать в течение четверга.

Постпреды стран ЕС после многодневного обсуждения смогли согласовать новый набор ограничений, который включит как экономические меры, так и расширение списка персональных санкций. Постпреды также запустили техническую процедуру сбора подписей европейских государств под новым пакетом.

Как сообщили в представительстве Чехии, которая в данный момент является председателем сообщества, новый пакет санкций будет в числе прочего включать запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны сверх ценового потолка на нефть, а также запрет на сопутствующие услуги.

Издание Euractiv, ссылаясь на европейских дипломатов сообщало, что ЕС не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть для транспортировки третьим странам по морю, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны "Большой семерки".

При этом, как пояснили дипломаты, процедура предполагает, что "каждый раз для фиксации потолка цен (в ЕС – ред.) будет необходим мандат Совета ЕС (единогласное утверждение решения всеми странами союза – ред.)… То есть это означает, что любое государство ЕС может использовать вето для установления новых предельных цен для российской нефти".

В Euractiv подчеркнули, что до вступления в силу решения по применению механизма потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю ЕС проведет оценку воздействия этих мер на вовлеченные в транспортировку Грецию, Мальту и Кипр. Для них, по информации издания, могут быть предусмотрены определенные уступки.

При этом с 5 декабря вступят в силу принятые ранее санкции ЕС, которые в принципе запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю. Временное исключение сделано для ряда стран ЕС, которые получают российскую нефть по трубопроводу.

Новые санкции также расширят запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную, бумажную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты и некоторые другие категории. Как заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, новые экономические ограничения, в частности на импорт, лишат Россию дополнительно 7 миллиардов евро доходов.

В числе новых мер значится также и расширение запрета на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг, расширение запрета на экспорт в РФ технологий. Глава Еврокомиссии ранее заявляла, что цель расширения запрета на экспорт технологий — "лишение российского оборонного комплекса ключевых технологий".

Ожидается также запрет для граждан стран Евросоюза занимать руководящие должности в российских госкомпаниях.

ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ готовит и новые критерии наказания за попытки обхода санкций, включая перепродажу европейских санкционных товаров в Россию через третьи страны. Глава ЕК ранее заявляла, что вводится "новая категория, в которую будут вносить физлица, если они обходят наши санкции. В частности, если они покупают товары в Евросоюзе, везут их в третьи страны, а затем в Россию. Это будет считаться обходом санкций, и эти физлица будут внесены в списки".

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснял, что под наказание за обход антироссийских санкций могут попадать не только фигуранты из России, но все участники подобных схем обхода.

В новом пакете будет также расширен и список попавших под санкции физлиц и организаций. В списках, которые, по данным Борреля, включают сегодня уже порядка 1300 фигурантов, могут оказаться несколько десятков новых лиц и организаций. Боррель ранее заявлял, что персональные санкции включат лиц, участвовавших в организации референдумов о присоединении к России и представителей Минобороны, а также тех, "кто распространяет дезинформацию".

В рамках персональных санкций ограничения включают запрет на поездки в страны Евросоюза и заморозку всех активов на европейской территории.