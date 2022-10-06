Business Insider Polska: годовая инфляция в Аргентине достигла рекордных 82,2%
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Аргентине достигла 82,2%, став самой высокой со времен Великой депрессии, эксперты прогнозируют рост показателя до 100%. Об этом пишет Business Insider Polska.
Правительство президента Альберто Фернандеса, по информации издания, упрекало предпринимателей в "погоне за чрезмерной прибылью" на фоне роста инфляции в стране.
Независимые экономисты отметили, что показатель составляет в конце сентября 82,2%. По их прогнозам, инфляция может приблизиться к 100% и будет в несколько раз больше, чем в других государствах Латинской Америки.
Известный аргентинский социолог Августин Сальвия (Augustin Salvia) заявил, что экономика страны весной впала в рецессию. Эта ситуация ухудшится в четвертом квартале, подчеркнул он.
По словам профессора, такое положение ведет к необходимости организации властями социальной поддержки жителей Аргентины.
"Однако для того, чтобы бедность среди населения нашей страны вернулась к уровню не выше 25-30%, инфляцию необходимо уменьшить как минимум вдвое. Для этого, однако, необходимо стабилизировать экономику Аргентины", — подытожил эксперт.
https://1prime.ru/state_regulation/20221006/838374004.html