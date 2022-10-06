МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Аргентине достигла 82,2%, став самой высокой со времен Великой депрессии, эксперты прогнозируют рост показателя до 100%. Об этом пишет Business Insider Polska. Минэкономразвития рассказало о замедлении инфляции в России

Правительство президента Альберто Фернандеса, по информации издания, упрекало предпринимателей в "погоне за чрезмерной прибылью" на фоне роста инфляции в стране.

Независимые экономисты отметили, что показатель составляет в конце сентября 82,2%. По их прогнозам, инфляция может приблизиться к 100% и будет в несколько раз больше, чем в других государствах Латинской Америки.

Известный аргентинский социолог Августин Сальвия (Augustin Salvia) заявил, что экономика страны весной впала в рецессию. Эта ситуация ухудшится в четвертом квартале, подчеркнул он.

По словам профессора, такое положение ведет к необходимости организации властями социальной поддержки жителей Аргентины.

"Однако для того, чтобы бедность среди населения нашей страны вернулась к уровню не выше 25-30%, инфляцию необходимо уменьшить как минимум вдвое. Для этого, однако, необходимо стабилизировать экономику Аргентины", — подытожил эксперт.

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