2022-10-06T13:20:35+03:00
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Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства
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Президент России Владимир Путин проведет 6 октября совещание с экономическим блоком правительства и представителями администрации Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства... ПРАЙМ, 06.10.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет 6 октября совещание с экономическим блоком правительства и представителями администрации Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.