МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ненефтегазовые доходы России в третьем квартале оказались выше ожиданий, рассказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Путин сравнил инфляцию в России, Германии и Прибалтике

"Устойчиво в России исполняются и бюджеты. За январь-сентябрь профицит консолидированного бюджета России составил примерно 1,4 триллиона рублей. При этом ненефтегазовые доходы в третьем квартале и на федеральном, и на региональном уровнях оказались выше ожиданий", — сказал он.