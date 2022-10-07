МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир путин пригласил лидеров стран-членов СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, встреча состоится в пятницу в Константиновском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Страны СНГ снизили объемы торговли во втором квартале

Там подчеркнули, что подобное мероприятие уже проходило в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом — 28 декабря.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, эта встреча — важное мероприятие в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ.

Официальный саммит СНГ планируется провести в Астане. В сентябре помощник главы государства Юрий Ушаков говорил, что Путин в октябре примет участие в Астане в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате "Россия — Центральная Азия".