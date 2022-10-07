МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на следующей неделе в качестве председателя проведет саммиты СНГ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера. Путин пригласил лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге

"Четырнадцатого октября президент Казахстана примет участие в заседании совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит "Центральная Азия — Россия", — сказано в релизе.

В пресс-службе добавили, что Токаев будет председательствовать на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 13 октября.

Кроме того, Токаев планирует провести серию встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.