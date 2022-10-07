МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Контрактная цена поставок российского угля в настоящее время составляет в среднем 130-140 долларов за тонну, в таких условиях поступлений в бюджет от экспортной пошлины в следующем году, скорее всего, не будет, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. В Минэнерго рассказали, что компенсирует снижение экспорта угля в 2022 году

Минфин заложил в бюджет на предстоящую трехлетку введение экспортной пошлины на удобрения и уголь в случае сохранения высоких цен на эту продукцию. Доходы бюджета РФ от установления повышенной экспортной пошлины на уголь и удобрения в 2023 году оцениваются в 135,6 миллиарда рублей. Выступая в понедельник в Совете Федерации глава Минфина Антон Силуанов говорил, что введение экспортной пошлины на уголь и удобрения предусмотрено, если цены на мировых рынках превысят заложенные правительством базовые уровни: по коксующему углю порог определен в 170 долларов за тонну, по энергетическому — 150 долларов за тонну, по фосфорным и азотным удобрениям — 500 и 400 долларов за тонну соответственно.

"Сегодня у нас средняя цена, продажная цена, российского угля на мировых рынках на Востоке составляет порядка 130-140 долларов, контрактная цена… Мы договорились с угольными компаниями о том, что цена отсечения будет 150, то есть она выше контрактный цены, которая сегодня сложилась на рынке", — сказал Белоусов, выступая на пленарном заседании форума "Угольная отрасль — новые реалии" в Кемерово. Он добавил, что размер ставки пошлины пока обсуждается.

Белоусов пояснил, что если контрактная цена превысит 150 долларов, то тогда часть сверхдоходов угольной отрасли будет забираться в бюджет; ниже порога — нет. "Скорее всего, вряд ли мы что-то соберем через экспортную пошлину с угольной отрасли в следующем году", — добавил первый вице-премьер.

По его словам, в бюджете запланированы поступления от пошлины на уровне около 30 миллиардов рублей. "Но даже и их мы, скорее всего, не возьмем", — резюмировал Белоусов.