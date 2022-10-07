МИНСК, 7 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен в стране, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства. Лукашенко заявил, что белорусская экономика "будет в шоколаде"

В четверг Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Премьер Белоруссии Роман Головченко в тот же день подписал постановление о введении моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Согласно сообщению правительства, повышение цен в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. В стране также объявлено о масштабном мониторинге цен. Госконтроль предупредил, что в случае выявления фактов повышения цен на любые товары будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам совещания о ценовой ситуации в стране 6 октября подписал директиву "О недопустимости роста цен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ принят в целях незамедлительного и жесткого реагирования на сложившуюся на потребительском рынке ситуацию. "Для защиты интересов граждан и организаций Беларуси, недопущения дальнейшего роста цен, установления эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами директивой вводится запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. Документом также предусматривается ответственность за ненадлежащее выполнение установленных в директиве требований", — говорится в сообщении. Белоруссия примет в собственность акции 15 предприятий

В соответствии с директивой, для выработки мер по регулированию цен создана рабочая группа во главе с председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Рабочей группе поручено в десятидневный срок разработать и представить в правительство предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования, обеспечить на постоянной основе мониторинг цен и состояния потребительского рынка, информировать контролирующие и правоохранительные органы о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования.

Перед правительством поставлена задача до 20 октября на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной, отмечает пресс-служба президента.

Изначально в 2022 году власти Белоруссии рассчитывали удержать инфляцию на уровне 6%. Головченко в августе отмечал, что в Белоруссии наблюдается замедление темпов инфляции, в том числе и благодаря принятым в стране мерам сдерживания цен, включая ценовое регулирование более чем половины потребительских товаров. Годовая инфляция в Белоруссии замедлилась с 18,1% в июле до 17,9% в августе. По данным агентства Белта, на совещании в четверг правительство оценило рост потребительских цен по итогам года в размере 19%.