МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Турция не присоединится к санкциям Евросоюза и США, так как Россия является крупным стратегическим партнером для Анкары, заявил президент Института мировой политики Хюсейн Багджи. В Австрии призвали отменить санкции против России из-за их неэффективности

"Россия остается для Турции самым важным партнёром как сосед, как источник нефти и газа и сейчас как партнер по поводу атомной электростанции. Более того, инвестиции по сотрудничеству в АЭС действительно очень большие и сейчас это превращает Россию в очевидного стратегического партнера Турции. Поэтому я ни сейчас, ни в будущем не ожидаю, что Турция будет выступать против России и присоединяться к санкциям ЕС и США", — сказал он в ходе дискуссии, организованной дискуссионной площадкой "Валдай" по новой модели отношений России и Турции в условиях кризиса международного порядка.

По мнению Багджи, ЕС союз ведет ошибочную политику, закрыв границы с Россией.

"Турция не поступит с российским народом так, как Европа. Турция не будет использовать такую ошибочную политику, которую использует ЕС, закрывая границы", — добавил Багджи.