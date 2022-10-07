МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Нынешний президент США слишком старый, чтобы баллотироваться на второй срок, заявил газете газета Financial Times предприниматель и миллиардер Илон Маск. По его мнению, разница в возрасте главы государства и большей части его населения не должна быть слишком большой. Маск призвал сделать из Тайваня особый административный район Китая

"Не нужно быть слишком далеко от среднего возраста населения, так как будет слишком сложно поддерживать контакт… может быть разница в одно поколение от среднего возраста — это нормально, но два? Когда у тебя уже есть правнуки, я не знаю, насколько ты можешь оставаться в контакте с народом? Это вообще возможно?", — сказал Маск в интервью изданию.

Ранее Байден заявил, что он имеет намерение участвовать в следующих президентских выборах, но окончательное решение еще не принял и собирается сделать это в будущем году. Белый дом подтвердил его намерение баллотироваться.

По данным опроса, проведенного ранее газетой Washington Post и телеканалом ABC News, больше половины сторонников Демократической партии США не поддержали бы выдвижение кандидатуры Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году. Согласно результатам опроса, 56% демократов и независимых сторонников этой партии сообщили, что хотели бы выдвинуть другую кандидатуру вместо Байдена, которому на момент выборов будет 82 года. При этом среди молодых демократов эта позиция встречается чаще — 75% из них предпочли бы другого кандидата. За выдвижение Байдена высказались лишь 35% опрошенных демократов.