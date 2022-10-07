Маск: Байден слишком старый для второго президентского срока
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Нынешний президент США слишком старый, чтобы баллотироваться на второй срок, заявил газете газета Financial Times предприниматель и миллиардер Илон Маск. По его мнению, разница в возрасте главы государства и большей части его населения не должна быть слишком большой.
"Не нужно быть слишком далеко от среднего возраста населения, так как будет слишком сложно поддерживать контакт… может быть разница в одно поколение от среднего возраста — это нормально, но два? Когда у тебя уже есть правнуки, я не знаю, насколько ты можешь оставаться в контакте с народом? Это вообще возможно?", — сказал Маск в интервью изданию.
Ранее Байден заявил, что он имеет намерение участвовать в следующих президентских выборах, но окончательное решение еще не принял и собирается сделать это в будущем году. Белый дом подтвердил его намерение баллотироваться.
По данным опроса, проведенного ранее газетой Washington Post и телеканалом ABC News, больше половины сторонников Демократической партии США не поддержали бы выдвижение кандидатуры Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году. Согласно результатам опроса, 56% демократов и независимых сторонников этой партии сообщили, что хотели бы выдвинуть другую кандидатуру вместо Байдена, которому на момент выборов будет 82 года. При этом среди молодых демократов эта позиция встречается чаще — 75% из них предпочли бы другого кандидата. За выдвижение Байдена высказались лишь 35% опрошенных демократов.
https://1prime.ru/state_regulation/20221007/838392910.html