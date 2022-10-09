МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Еще 13 судов с более чем 200 тысячами тонн агропродукции вышли из украинских портов в воскресенье в рамках зерновой сделки, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины. ВВП Украины упал на 30 процентов за девять месяцев

"Девятого октября из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" вышли 13 судов с 230,7 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы… С начала работы "зернового коридора" 305 судов экспортировали 6,8 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", — говорится в сообщении мининфраструктуры в Telegram-канале.

В Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.