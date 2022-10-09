ПЕКИН, 9 окт — ПРАЙМ. Посол Китая в США Цинь Ган поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за его предложение сделать из Тайваня особый административный район КНР. Маск призвал сделать из Тайваня особый административный район Китая

"Я хотел бы поблагодарить Илона Маска за его призыв к миру в Тайваньском проливе и за его идею о создании особой административной зоны для Тайваня", — написал он в воскресенье в своем аккаунте в соцсети Twitter.

Ган отметил, что после воссоединения остров будет пользоваться высокой степенью автономии в качестве особого административного района и "огромным пространством для развития".

Ранее Маск заявил в интервью британской газете Financial Times, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район Китая. "Моя рекомендация… состояла бы в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня", — процитировало его издание. "Я думаю, что, возможно, они могли бы достичь договоренностей, более либеральных, чем для Гонконга", — добавил Маск. Он признал, что идея, вероятно, понравится не всем. "Маск считает, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен", — сказано в публикации.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя предложение Илона Маска, заявила, что Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и Пекин будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы "одна страна — две системы".

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.