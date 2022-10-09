Посол Китая поблагодарил Маска за идею о создании особой административной зоны для Тайваня
ПЕКИН, 9 окт — ПРАЙМ. Посол Китая в США Цинь Ган поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за его предложение сделать из Тайваня особый административный район КНР.
"Я хотел бы поблагодарить Илона Маска за его призыв к миру в Тайваньском проливе и за его идею о создании особой административной зоны для Тайваня", — написал он в воскресенье в своем аккаунте в соцсети Twitter.
Ган отметил, что после воссоединения остров будет пользоваться высокой степенью автономии в качестве особого административного района и "огромным пространством для развития".
Ранее Маск заявил в интервью британской газете Financial Times, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район Китая. "Моя рекомендация… состояла бы в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня", — процитировало его издание. "Я думаю, что, возможно, они могли бы достичь договоренностей, более либеральных, чем для Гонконга", — добавил Маск. Он признал, что идея, вероятно, понравится не всем. "Маск считает, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен", — сказано в публикации.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя предложение Илона Маска, заявила, что Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и Пекин будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы "одна страна — две системы".
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://1prime.ru/state_regulation/20221009/838405452.html