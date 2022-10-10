МИНСК, 10 окт — ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что достиг договоренности с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки будет идти в течение двух дней. Путин призвал усовершенствовать работу по частичной мобилизации

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", — привело слова Лукашенко агентство Белта в понедельник.

Агентство сообщило, что речь об этом шла в Санкт-Петербурге на встрече Лукашенко с Путиным после неформального саммита СНГ.

Лукашенко заявил на совещании с силовиками, что в рамках развертывания группировки нужно принять и разместить российских военных.

"Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", — сказал он, обращаясь к главе минобороны Белоруссии. Слова президента приводит агентство Белта.

Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.