Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ во вторник
Песков: Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ во вторник в Петербурге
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Завтра у президента тоже еще один рабочий день в Питере. Будет в Санкт-Петербурге с рабочим визитом находиться президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян", — сказал Песков журналистам.
По его словам, будут двусторонние переговоры в формате один на один.