МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко и Путин договорились развернуть региональную группировку войск

"Завтра у президента тоже еще один рабочий день в Питере. Будет в Санкт-Петербурге с рабочим визитом находиться президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян", — сказал Песков журналистам.

По его словам, будут двусторонние переговоры в формате один на один.