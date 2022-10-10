МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на текущей неделе поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также он проведет серию двусторонних встреч, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ в Петербурге

"У президента запланирована поездка в Астану на этой неделе. Это действительно так. И там будет целая серия двусторонних встреч. будет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, СВМДА так называемый, и будет заседание Совета глав государств СНГ — узкий, расширенный состав и так далее", — сказал Песков.

СВМДА — это международный форум по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.