МИНСК, 10 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал избавиться от посредничества при продаже белорусской продукции. Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен

"Еще раз подчеркиваю: всякие посредники на белорусскую продукцию должны быть убраны. Работа должна быть только напрямую. И в этом будет солидная экономия", — цитирует в понедельник слова президента агентство Белта.

В этой связи Лукашенко упомянул МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ и другие предприятия, которые используют посредников для поставок своей продукции на экспорт, исходя из логики: "я свой трактор скинул какому-то лицу, который, может быть, еще и взятки дает руководству тех или иных предприятий, а они — эти дилеры — там продадут".

"Мы видели, к чему приводило такое дилерство. Поэтому сразу советую всем руководителям предприятий (и крупных, и мелких, и средних, и частных, и государственных): дилерами должны быть вы сами, свою продукцию на рынках вы должны продавать сами", — потребовал глава государства.

Президент добавил, что передача дилерских прав частной фирме возможна, но только с разрешения отраслевого министра.

Что касается закупки импортных товаров, то здесь государство намерено строго контролировать ход ценообразования, подчеркнул президент. "Мы будем проверять, откуда здесь в 5-10 раз выросли цены. Если это обоснованно, господь с вами. Если нет — считать мы хорошо умеем — отвечать будете по уголовному кодексу", — предупредил Лукашенко.