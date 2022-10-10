Медведев: целью будущих действий России должен стать полноценный демонтаж киевского режима
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Целью будущих действий России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", — написал он в своем Telegram-канале.
Комментируя утренние удары по Украине Медведев заявил, что это лишь первый эпизод, будут и другие.
"Первый эпизод сыгран. Будут и другие", — указал он.
Зампред Совбеза считает, что украинское государство в нынешней конфигурации будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России.
"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России", — написал он.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.
Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
В Минобороны РФ заявили, что российскими Вооруженными силами был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, цель удара была достигнута.
https://1prime.ru/state_regulation/20221010/838411617.html