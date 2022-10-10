МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Все перевозки в направлении Крыма и обратно требуется обеспечить в полном объеме, заявил премьер России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Хуснуллин рассказал о ходе обследования Крымского моста

"Очень важно в полном объеме обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно. Максимально продумать детали, чтобы не возникало никаких сбоев. Пожалуйста, продолжайте координировать эту работу", — сказал он.

Кроме того, Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать вопросы восстановления Крымского моста на личном контроле.

"Спасибо за оперативность, за общее руководство этой работы. Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны. Необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки. Держите, пожалуйста, эти вопросы на личном контроле", — отметил премьер.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.