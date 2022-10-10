МИНСК, 10 окт — ПРАЙМ. Потребительские цены в Белоруссии в сентябре выросли на 0,9% по сравнению с августом, а инфляция в годовом исчислении составила 17,4%, сообщил в понедельник Национальный статкомитет страны. Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента

По данным статистического ведомства, потребительские цены по итогам сентября за год выросли на 17,4%. "Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2022 года по сравнению с августом 2022 года составил 100,9%, с декабрем 2021 года – 114,8%", — также говорится в сообщении на сайте комитета.

Премьер-министр страны Роман Головченко в августе отмечал, что в Белоруссии наблюдается замедление темпов инфляции, в том числе и благодаря принятым в стране мерам сдерживания цен, включая ценовое регулирование более чем половины потребительских товаров. Годовая инфляция в Белоруссии замедлилась с 18,1% по итогам июля до 17,9% месяцем позже.

"Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2022 года по сравнению с августом 2022 года составил 100,7%, с декабрем 2021 года – 117,6%", — также говорится в сообщении.

Согласно сообщению, продовольственные товары за сентябрь выросли в цене на 1,5%, с начала года – на 14,4%, за год – на 18,3%, цены на непродовольственные товары – выросли на 0,5%, 18,7% и 20,3% соответственно. Цены на услуги за сентябрь выросли на 0,2%, с начала года – на 10,1%, за год – на 11,9%.

По данным агентства Белта, на совещании у президента Белоруссии Александра Лукашенко в четверг правительство оценило прогнозный рост потребительских цен по итогам года в размере 19%. Лукашенко, недовольный уровнем инфляции в стране, поручил ввести мораторий на повышение цен с 6 октября. Изначально в текущем году власти Белоруссии рассчитывали удержать инфляцию на уровне 6%.