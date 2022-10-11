МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Антироссийские санкции, введенные Новой Зеландией, носят символический характер и не повлияют на российскую экономику. Об этом рассказал РИА Новости замдиректора по науке Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ Артем Лукин. Евросоюз оценил стоимость новых санкций против России

"Это скорее шаг такой символический, поскольку Новая Зеландия все-таки член англо-саксонского мира, так называемой, "англосферы", член альянса "Пять глаз" в составе США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Конечно, Новая Зеландия не могла не присоединиться к этим "черным спискам", это вполне ожидаемо. Но я не думаю, что это будет иметь какой-то практический эффект", — отметил эксперт.

По словам Лукина, Россия импортирует из Новой Зеландии в основном сельскохозяйственную продукцию, и объем товарооборота двух стран не является столь значимым для российской экономики. При этом, часть ввозимых товаров можно заменить либо отечественной продукцией, либо другими поставщиками.

Ранее министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута сообщила, что страна вводит санкции против еще 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав России территориями, а также ограничения на экспорт и импорт новозеландских вина и морепродуктов и российских водки и икры и нефтегазового сектора.