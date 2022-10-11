ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Перераспределение энергоэкспорта, значительное влияние государства в экономике и усиление рубля стали основными факторами поддержки российской экономики и позволили Международному валютному фонду пересмотреть прогноз по сокращению ВВП РФ в меньшую сторону, считает заместитель директора департамента исследований МВФ Петя Коева Брукс. МВФ вновь улучшил прогноз по экономике России

Ранее МВФ в октябрьском докладе вновь улучшил прогноз по российской экономике: в 2022 году ожидает спада на 3,4% вместо 6%, а в 2023 году — на 2,3% против июльского прогноза в 3,5%.

"Существует ряд причин, почему сокращение стало меньше, чем мы раньше ожидали. Прежде всего, экспорт энергоносителей был поддержан разворотом к тем странам, который не вводили санкций. Вторая причина — это большое влияние государства в экономике и вернувшаяся к докризисным уровням безработица. Третья причина — это усиление рубля, который затормозил инфляцию", — сказала эксперт МВФ на брифинге.

В то же время она отметила, что конфликт на Украине и санкции остаются "главной нагрузкой" на экономику России.