Правительство ФРГ в следующем году ожидает рецессии и высокой инфляции
БЕРЛИН, 11 окт — ПРАЙМ. Федеральное правительство ФРГ в следующем году ожидает наступления рецессии и сохранения высоких показателей инфляции, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на готовящийся доклад властей страны.
По данным агентства DPA и издания Handelsblatt, получивших доступ к осеннему докладу правительства, власти в 2023 году ожидают рецессию, а также предполагают, что, несмотря на меры по снижению цен на газ, инфляция останется на уровне 7 %.
В текущем году правительство рассчитывает на экономический рост лишь в 1,4 %, а в 2023 году валовый внутренний продукт предположительно сократится на 0,4 %.
Таким образом, правительство значительно скорректировало ранние прогнозы в сторону понижения.
Доклад будет представлен в среду министром экономики Робертом Хабеком.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/state_regulation/20221011/838430857.html