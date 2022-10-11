БЕРЛИН, 11 окт — ПРАЙМ. Федеральное правительство ФРГ в следующем году ожидает наступления рецессии и сохранения высоких показателей инфляции, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на готовящийся доклад властей страны. В ФРГ призвали поделить страну на зоны из-за роста цен на электричество

По данным агентства DPA и издания Handelsblatt, получивших доступ к осеннему докладу правительства, власти в 2023 году ожидают рецессию, а также предполагают, что, несмотря на меры по снижению цен на газ, инфляция останется на уровне 7 %.

В текущем году правительство рассчитывает на экономический рост лишь в 1,4 %, а в 2023 году валовый внутренний продукт предположительно сократится на 0,4 %.

Таким образом, правительство значительно скорректировало ранние прогнозы в сторону понижения.

Доклад будет представлен в среду министром экономики Робертом Хабеком.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.