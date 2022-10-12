МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект, направленный на поддержку "добросовестных" резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) — законопослушных и готовых вкладывать средства в развитие российской экономики. Власти подготовили проект постановления о создании новой ОЭЗ

Документ направлен на синхронизацию законодательства об ОЭЗ и концессионных соглашениях (КС) и защиту интересов публичной стороны от злоупотребления правом со стороны резидентов такой зоны. При этом упрощается процедура предоставления земельных участков в ОЭЗ для концессионеров и предусматривается возможность предоставления кабмином потенциальному концессионеру гарантий сохранения земельного банка до реализации проекта.

Законопроект упрощает получение концессионером статуса резидента ОЭЗ за счет сокращения списка представляемых документов: исключаются бизнес-план, который содержит параметры проекта, уже указанные в КС, и оценки такого плана экспертным советом. Сокращается число проверочных процедур концессионера в ОЭЗ, а также устанавливаются порядок расчета арендной платы за предоставляемые концессионеру земельные участки и 90-дневный срок для внесения изменений в соглашение об осуществлении деятельности при внесении изменений в КС о реализации проекта в ОЭЗ.

А резидентам ОЭЗ в Северо-Кавказском федеральном округе предоставляется возможность однократного внесения изменений в существенные условия соглашения, включая изменение качественных и количественных характеристик объектов и продление сроков проекта до двух лет. Правительство РФ объясняет эту норму необходимостью исключения злоупотреблений льготами, предоставляемыми резидентам государством, стабилизацией инвестиций в реальный сектор экономики и налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ.

Законопроект также устанавливает мораторий на изменение соглашения во время суда с резидентом и сокращает до полугода с двух лет сроки, при которых не наступает ответственность за нарушение существенных условий соглашения. Наконец, по решению кабмина РФ допускается временное прекращение рассмотрения экспертным советом новых заявок на получение статуса резидента ОЭЗ, что должно обеспечить гарантии сохранения земельного банка для реализации крупных инвестиционных проектов.

Такие меры позволят поддержать добросовестных резидентов ОЭЗ, готовых вкладывать средства в развитие российской экономики, а также создать условия и гарантии для "якорных" инвесторов при реализации крупных инвестпроектов в форме концессии, вместе с тем будут установлены условия для недобросовестных резидентов, которые изъявляют намерения обойти нормы закона, указывается в пояснительной записке к документу.