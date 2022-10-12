МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в среду выделила повышение процентных ставок в качестве самого уместного инструмента для борьбы с чрезмерно высокой инфляцией в еврозоне на фоне дебатов о сокращении избыточной ликвидности. В ЕЦБ серьезно обеспокоены инфляцией

"Традиционные повышения ставок в текущих условиях являются наиболее эффективным и уместным инструментом, который работает наилучшим образом, исходя из оценки пропорциональности при выборе из доступных инструментов (денежно-кредитной политики)", — заявила она.