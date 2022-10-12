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2022
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В США рассказали, как статус доллара влияет на эффективность санкций
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ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Роль доллара как мировой резервной валюты позволяет делать санкции США более эффективными. Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен,... ПРАЙМ, 12.10.2022
экономика, новости, сша, доллар, санкции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Роль доллара как мировой резервной валюты позволяет делать санкции США более эффективными.
Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на конференции Международного валютного фонда (МВФ).
"Мы определенно ценим статус доллара как резервной валюты, и это ясно, что его роль позволяет делать санкции более эффективными", — сообщила она.
При этом Йеллен отметила, что санкции являются еще более эффективными, когда не только США вводят их в отношении других стран.