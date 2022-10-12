ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Роль доллара как мировой резервной валюты позволяет делать санкции США более эффективными. Меж двух огней. Как перспективы ставок и рецессия влияют на доллар

Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на конференции Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы определенно ценим статус доллара как резервной валюты, и это ясно, что его роль позволяет делать санкции более эффективными", — сообщила она.

При этом Йеллен отметила, что санкции являются еще более эффективными, когда не только США вводят их в отношении других стран.