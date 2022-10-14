МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Рост активности в производственном секторе Новой Зеландии замедлился в сентябре на фоне нехватки рабочей силы, снижения спроса и ценового давления. "Новатэк" ожидает роста производства на "Ямал СПГ" в этом году

Согласно опубликованным в пятницу данным, рассчитываемый Bank of New Zealand и Business NZ индекс продуктивности производственного сектора в сентябре с учетом коррекции на сезонные факторы снизился до 52,0 пункта с 54,9 пункта в августе.

Значения индекса выше 50 указывают на рост активности в секторе, а ниже — на ее спад.