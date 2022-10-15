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Байден распорядился о новом пакете помощи Украине
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Президент США Джо Байден поручил госдепу выделить Украине новый пакет помощи на 725 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Белого дома. "Госсекретарь уполномочен…... ПРАЙМ, 15.10.2022
экономика, новости, сша, украина, средства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поручил госдепу выделить Украине новый пакет помощи на 725 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Белого дома.
"Госсекретарь уполномочен… предоставить помощь Украине на сумму до 725 млн долларов", — сказано в распространенном меморандуме американского лидера.
Ранее Россия направила странам-членам НАТО ноту в связи с поставками вооружений на Украину.