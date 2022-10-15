МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поручил госдепу выделить Украине новый пакет помощи на 725 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Белого дома. Путин предложил спросить у Байдена, готов ли он к переговорам с Россией

"Госсекретарь уполномочен… предоставить помощь Украине на сумму до 725 млн долларов", — сказано в распространенном меморандуме американского лидера.

Ранее Россия направила странам-членам НАТО ноту в связи с поставками вооружений на Украину.