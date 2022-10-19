МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Американский миллиардер и инвестор Билл Экман изложил свой план урегулирования конфликта на Украине. В частности, он потребовав от Киева пойти Москве на уступки. Свое мнение он изложил в микроблоге в Twitter. Маск пообещал продолжить финансировать работу Starlink на Украине

Экман согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что Украина не должна вступать в альянс. По словам Экмана, Украина доказала, что "может защитить себя без членства в НАТО".

"До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году", — отметил он.

Кроме того, Экман выступил против членства Украины в НАТО. По его словам, "с каждым новым днем конфликта риск для всего мира растет".

Миллиардер подчеркнул, что не видит "более реального пути к миру".