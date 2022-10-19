МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Сэйдзи Адачи    
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,5% 0,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 9,9% 10,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (сентябрь) -0,9% 0,4% (факт)
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 4,3% 4,8%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,6% 1,2%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 9,1% 10%
предв. EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 2,33%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (сентябрь) 1,542 млн 1,53 млн
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (сентябрь) -8,5%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (сентябрь) 1,575 млн 1,475 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (сентябрь) 12,2%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 5,8%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) -0,3% -0,1%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (сентябрь) -4,2% -3,5%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 9,880 млн барр 1,551 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,309 млн барр  
18:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций 3,82%  
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 3кв2022    
  RUB Газпром нефть — СД (о поставках нефтепродуктов в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством ЯНАО)    
  RUB МРСК Урала — СД (прекращение участия в ФСК ЕЭС)    
  RUB Распадская — СД (отчет по приоритетным направлениям деятельности)    