МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Сэйдзи Адачи
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,5%
|0,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|9,9%
|10,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (сентябрь)
|-0,9%
|0,4% (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|4,3%
|4,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,6%
|1,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|9,1%
|10%
|предв.
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|2,33%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
|1,542 млн
|1,53 млн
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (сентябрь)
|-8,5%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (сентябрь)
|1,575 млн
|1,475 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (сентябрь)
|12,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|5,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|-0,3%
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (сентябрь)
|-4,2%
|-3,5%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|9,880 млн барр
|1,551 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,309 млн барр
|18:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
|3,82%
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 3кв2022
|RUB
|Газпром нефть — СД (о поставках нефтепродуктов в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством ЯНАО)
|RUB
|МРСК Урала — СД (прекращение участия в ФСК ЕЭС)
|RUB
|Распадская — СД (отчет по приоритетным направлениям деятельности)
https://1prime.ru/state_regulation/20221019/838505144.html