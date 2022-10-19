МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел России установило, что бывший замглавы Минэнерго получил взятку на сумму 227 миллионов рублей, сообщил глава полиции Владимир Колокольцев.

"Установлен факт получения денежного вознаграждения на сумму 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики", — заявил он, не уточняя, о ком именно идет речь.

Согласно данным, деньги передавали посредники, используя для этого счета в иностранных банках. Взятка предназначались для оказания содействия при заключении госконтрактов, уточнил Колокольцев.

Отмечается, что в расследовании принимали участие ФСБ, Росфинмониторинг и федеральное казначейство.