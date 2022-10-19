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Бывшего замминистра энергетики заподозрили в крупной взятке
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Министерство внутренних дел России установило, что бывший замглавы Минэнерго получил взятку на сумму 227 миллионов рублей, сообщил глава полиции Владимир Колокольцев. "Установлен... ПРАЙМ, 19.10.2022
экономика, новости, взятка, мвд, минэнерго рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел России установило, что бывший замглавы Минэнерго получил взятку на сумму 227 миллионов рублей, сообщил глава полиции Владимир Колокольцев.
"Установлен факт получения денежного вознаграждения на сумму 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики", — заявил он, не уточняя, о ком именно идет речь.
Согласно данным, деньги передавали посредники, используя для этого счета в иностранных банках. Взятка предназначались для оказания содействия при заключении госконтрактов, уточнил Колокольцев.
Отмечается, что в расследовании принимали участие ФСБ, Росфинмониторинг и федеральное казначейство.