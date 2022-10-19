МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Инфляция в Великобритании разогналась до 40-летнего максимума

Предварительная оценка показывала ускорение до 10%.

Тем не менее, таким образом окончательный показатель инфляции в еврозоне вновь обновил максимум за всю историю существования этого валютного блока.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 3,4% годовых.

А только за сентябрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, выросли на 1,2%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,8% с 4,3% месяцем ранее, как и показывала предварительная оценка.

Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (24,1%), Латвии (22%) и Литве (22,5%), самая низкая — во Франции (6,2%), на Мальте (7,4%) и в Финляндии (8,4%).