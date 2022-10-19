Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 9,9% по итогам сентября
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Предварительная оценка показывала ускорение до 10%.
Тем не менее, таким образом окончательный показатель инфляции в еврозоне вновь обновил максимум за всю историю существования этого валютного блока.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 3,4% годовых.
А только за сентябрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, выросли на 1,2%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,8% с 4,3% месяцем ранее, как и показывала предварительная оценка.
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (24,1%), Латвии (22%) и Литве (22,5%), самая низкая — во Франции (6,2%), на Мальте (7,4%) и в Финляндии (8,4%).
https://1prime.ru/state_regulation/20221019/838507577.html