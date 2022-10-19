МВД оценило ущерб от хищения бюджетных средств в 2022 году
МВД оценило ущерб от хищений бюджетных средств за девять месяцев года в 16 миллиардов рублей
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Полиция выявила за девять месяцев текущего года почти восемь тысяч преступлений, связанные с хищением бюджетных средств, сообщил глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Ущерб от них оценивается в 16 миллиардов рублей, отметил он.
Размер причиненного материального ущерба составил 16 миллиардов рублей. Приняты меры по его возмещению на сумму порядка 15 миллиардов", — рассказал Колокольцев, выступая в Госдуме.
Глава МВД добавил, что особое внимание уделяется вопросам защиты средств, направленных на финансирование мероприятий по импортозамещению и реализацию целевых программ, в том числе на поддержку бизнеса и малообеспеченных слоев населения.