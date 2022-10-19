МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Полиция выявила за девять месяцев текущего года почти восемь тысяч преступлений, связанные с хищением бюджетных средств, сообщил глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев. Бывшего замминистра энергетики заподозрили в получении крупной взятки

Ущерб от них оценивается в 16 миллиардов рублей, отметил он.

Размер причиненного материального ущерба составил 16 миллиардов рублей. Приняты меры по его возмещению на сумму порядка 15 миллиардов", — рассказал Колокольцев, выступая в Госдуме.

Глава МВД добавил, что особое внимание уделяется вопросам защиты средств, направленных на финансирование мероприятий по импортозамещению и реализацию целевых программ, в том числе на поддержку бизнеса и малообеспеченных слоев населения.