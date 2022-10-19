МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-2,37 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (сентябрь)
|22%
|27,1%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|-2,82 трлн йен
|-2,167 трлн йен
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (сентябрь)
|33,5 тыс
|25 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (сентябрь)
|58,8 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (сентябрь)
|3,5%
|3,5%
|4:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,65%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь)
|7,9%
|1,3%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|228 тыс
|230 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь)
|-9,9
|-5
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (октябрь)
|12
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (сентябрь)
|-0,4%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь)
|4,8 млн
|4,7 млн
|21:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Русгидро — операционные результаты за 3кв2022
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 14.10)
|548,7 млрд долл (на 07.10)
|RUB
|МТС — СД (стратегия группы МТС на 2023-2025, основные статьи бюджета на 2023, программа внебиржевых коммерческих корпоративных облигаций, одобрение сделок стоимостью свыше 100 млн долл, запуск ежегодной оценки работы СД ПАО)
|RUB
|Квадра — СД (вопросы проведения ВОСА, дата и повестка дня)
|RUB
|РуссНефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА, повторное — 30.09.2022)
|$0,6120450465 (только ап) — див-д 2020
|$0,8160600621 (только ап) — див-д 2021
|RUB
|РУСАЛ — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 30.09.2022)
|1,21 (1П2022) — див-д 2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221019/838513130.html