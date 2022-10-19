МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -2,37 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (сентябрь) 22% 27,1%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (сентябрь) -2,82 трлн йен -2,167 трлн йен
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (сентябрь) 33,5 тыс 25 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (сентябрь) 58,8 тыс  
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (сентябрь) 3,5% 3,5%
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,65%  
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь) 7,9% 1,3%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 228 тыс 230 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь) -9,9 -5
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (октябрь) 12  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (сентябрь) -0,4%  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь) 4,8 млн 4,7 млн
21:05 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Русгидро — операционные результаты за 3кв2022    
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 14.10) 548,7 млрд долл (на 07.10)  
  RUB МТС — СД (стратегия группы МТС на 2023-2025, основные статьи бюджета на 2023, программа внебиржевых коммерческих корпоративных облигаций, одобрение сделок стоимостью свыше 100 млн долл, запуск ежегодной оценки работы СД ПАО)    
  RUB Квадра — СД (вопросы проведения ВОСА, дата и повестка дня)    
  RUB РуссНефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА, повторное — 30.09.2022) $0,6120450465 (только ап) — див-д 2020 $0,8160600621 (только ап) — див-д 2021
  RUB РУСАЛ — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 30.09.2022)   1,21 (1П2022) — див-д 2022