МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, упраздняющий Ростуризм и передающий его функции Минэкономразвития. Текст размещен на интернет-портале правовой информации. На "Госуслугах" заработал новый сервис для туристического бизнеса

"Постановляю: 1. Упразднить Федеральное агентство по туризму. 2. Передать Министерству экономического развития Российской Федерации функции упраздняемого Федерального агентства по туризму", — говорится в тексте документа.

Как отмечается, решение направлено на улучшение госуправления в индустрии туризма и более эффективное развитие этой отрасли.

Теперь Минэкономразвития будет заниматься выработкой государственной политики и регулированием в сфере туристской деятельности, оказанием государственных услуг и управлением государственным имуществом. Кроме того, министерство будет контролировать работу аккредитованных туристических организаций, занимающихся классификацией, и деятельность туроператоров.

Указ начнет действовать со дня подписания.