МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Экспорт российских промышленных товаров в страны-члены БРИКС существенно вырос, также наблюдается хорошая динамика по поставкам в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Эксперт отметил обострение борьбы коллективного Западом с ШОС и БРИКС

Председатель кабмина указывал, что рост товарооборота с партнерами идет на фоне сокращения торговли с недружественными странами, в том числе с США и Великобританией.

"Значительное сжатие торговли с США, Великобританией, Японией и рядом стран, чье политическое руководство выставило заслоны на пути нормальной кооперации, происходит параллельно с ростом товарооборота с другими партнерами", — отметил он на форуме "Сделано в России".

По словам Мишустина, "расширился экспорт российской промышленной продукции в страны БРИКС. Кроме того, премьер подчеркнул хорошую динамику по Турции, Египту, Объединенным Арабским Эмиратам. Так, Россия поставляет зерно в Турцию, а также в Египет, регион Персидского залива, страны Азии и Африки. Страна также увеличила экспорт мясной и рыбной продукции на азиатские и африканские рынки.

Мишустин добавил, что в АТР существует спрос на российские пиломатериалы, целлюлозу и упаковку. Он не исключил увеличения поставок металлургической продукции и других товаров в Азию с учетом фактора китайской экономики.

По словам председателя правительства, Латинская Америка демонстрирует спрос на удобрения, а масложировая продукция востребована в ближневосточном регионе.