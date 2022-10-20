МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Москва сумела остаться живописной и уютной, несмотря на развитие производства, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин указал на роль России в трансформации экономики

Мэр Москвы Собянин рассказал премьеру о развитии различных отраслей, в том числе о результатах в промышленности. Они зашли внутрь интерактивного павильона, на все четыре стены которого проецировался ролик о достижениях столицы в развитии технологий.

"Вы сказали, что никто не привык к тому, что Москва — это промышленная столица. Знаете почему? Потому что очень хорошо сделано мастер-планирование. Москва — город уютный, комфортный. И многие просто не знают, что за красивым местом или живописно оформленной улицей скрывается современное, технологичное и экологичное производство", — сказал председатель правительства на выставке "Сделано в России".

Завершая осмотр, Мишустин поблагодарил столичного главу за "короткий, но очень детальный рассказ о том, что делает Москва".