МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минфин направит 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до конца года, в частности, на исполнение социальных обязательств и погашение госдолга, следует из сообщения министерства. Власти направят триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета

Ранее в четверг председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился направить 1 триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета в текущем году.

"На обеспечение сбалансированности федерального бюджета из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет направлен 1 триллион рублей… Средства будут направлены Минфином и пойдут, в том числе, на исполнение в полном объеме социальных обязательства перед гражданами, а также на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга и предоставление бюджетных кредитов регионам", — говорится в сообщении министерства.

Добавляется также, что право использовать средства ФНБ на обеспечение сбалансированности федерального бюджета в текущем году предусмотрено в федеральном законодательстве.