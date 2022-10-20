МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Темпы роста ипотеки в России в сентябре ускорились до 2,4% с 2% в августе, это выше среднемесячного уровня 2021 года, говорится в материалах ЦБ. В России замедлились темпы выдачи льготной ипотеки

"Ипотека оставалась основным драйвером розничного кредитования – по предварительным данным, прирост в сентябре составил 2,4% (в августе 2,0%), что выше среднемесячного уровня 2021 года", — говорится в материале регулятора.

Выдачи ипотеки при этом выросли на 13%, или 518 миллиардов рублей. Вторичный рынок рос быстрее, чем первичный: они прибавили около 15% (275 миллиардов рублей) и 11% (243 миллиарда рублей) соответственно. "Рынок первичного жилья практически полностью (более чем на 95%) формируется льготными программами (240 миллиардов рублей в сентябре, 219 миллиардов рублей в августе). Наибольшей популярностью, как и ранее, пользовалась "Льготная ипотека" под 7% (157 миллиардов рублей, в августе — 137 миллиардов рублей)", — отметили в ЦБ.

В регуляторе добавили, что льготная ипотека в последние месяцы все чаще комбинируется с субсидией от застройщика, которая "в большей мере оплачивается самим покупателем через завышение стоимости квартиры и, соответственно, величины кредита", что позволяет банкам выдавать такую ипотеку по экстремально низким ставкам.

"Рост ипотеки может замедлиться в последующие месяцы из-за вероятного снижения спроса на жилье на фоне повышения неопределенности и потенциального ужесточения банками кредитных условий", — заключили в Банке России.