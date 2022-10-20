МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Разрыв китайско-европейских экономических отношений имел бы трагические последствия для региона, Венгрия пытается предотвратить подобную ситуацию, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Китайцы "потеряли дар речи" после слов Бербок о российских энергоресурсах

"Поскольку это политически не корректно, об этом не напоминают слишком часто, но если сложить объемы торговли 27 стран ЕС, наш торговый партнер №1 — это Китай. На повестке дня Европы стоит серьезный вопрос — возможное разрушение экономического взаимодействия Европы и Китая, что мы определенно должны отклонить, потому что если связи между китайскими и европейскими компаниями и бизнесом, связи между двумя экономиками разорвутся, это приведет к трагическому эффекту для экономики Европы", — сказал венгерский министр на конференции по энергетике.

По его словам, Венгрия "делает все возможное, чтобы отклонить подобные попытки разрушить экономическое взаимодействие между Европой и Китаем, потому что если это взаимодействие разрушится, европейская автомобильная промышленность будет страдать".

Ранее Сийярто заявил, что двигателем крупных экономических изменений в мире являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая.