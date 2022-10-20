В Венгрии назвали возможный разрыв с Китаем трагедией для Европы
Глава МИД Венгрии заявил, что разрыв с Китаем был бы трагичным для европейской экономики
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Разрыв китайско-европейских экономических отношений имел бы трагические последствия для региона, Венгрия пытается предотвратить подобную ситуацию, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
"Поскольку это политически не корректно, об этом не напоминают слишком часто, но если сложить объемы торговли 27 стран ЕС, наш торговый партнер №1 — это Китай. На повестке дня Европы стоит серьезный вопрос — возможное разрушение экономического взаимодействия Европы и Китая, что мы определенно должны отклонить, потому что если связи между китайскими и европейскими компаниями и бизнесом, связи между двумя экономиками разорвутся, это приведет к трагическому эффекту для экономики Европы", — сказал венгерский министр на конференции по энергетике.
По его словам, Венгрия "делает все возможное, чтобы отклонить подобные попытки разрушить экономическое взаимодействие между Европой и Китаем, потому что если это взаимодействие разрушится, европейская автомобильная промышленность будет страдать".
Ранее Сийярто заявил, что двигателем крупных экономических изменений в мире являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая.