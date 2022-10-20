МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Новая белорусская система регулирования цен не нарушает норм ЕАЭС, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли страны Алексей Богданов. В Белоруссии установят единый порядок калькуляции себестоимости продукции

Ранее президент Белоруссии провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Правительство республики должно до 20 октября на основе предложений специальной рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной. Также до 20 октября вводится мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория.

В среду правительство Белоруссии подписало постановление о новой системе регулирования цен, которое распространится на товары всей потребительской корзины.

"Документ касается исключительно товаров для внутреннего рынка нашей страны. Никаких нарушений с Евразийской экономической комиссией мы не усматриваем", — заявил Богданов.