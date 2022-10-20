БЕРЛИН, 20 окт — ПРАЙМ. Предпринимаемые правительством ФРГ меры по снижению цен на энергоносители и электроэнергию позволяют гражданам и предприятиям страны не бояться роста их стоимости, заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии саммита Евросоюза. Шольц раскрыл, в чем была ошибка газовой политики Германии

"Никто – ни одна семья, ни один пенсионер или студент и ни одна компания не должны бояться того, что они не справятся с ценами на газ, электричество или теплоснабжение", — сообщил он в рамках заявления правительства в бундестаге, комментируя ввод планируемых пакетов помощи и предпринимаемые государством меры по снижению цен на энергоносители.

Ранее сообщалось, что согласно ежегодному исследованию немецкой страховой компании R+V Versicherung, значительная часть немецких граждан в текущем энергокризисе боятся прежде всего растущих цен за продуктовую корзину, аренду жилья и грядущей рецессии.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.