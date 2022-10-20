Шольц заявил, что гражданам и бизнесу в Германии не стоит бояться растущих цен
БЕРЛИН, 20 окт — ПРАЙМ. Предпринимаемые правительством ФРГ меры по снижению цен на энергоносители и электроэнергию позволяют гражданам и предприятиям страны не бояться роста их стоимости, заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии саммита Евросоюза.
"Никто – ни одна семья, ни один пенсионер или студент и ни одна компания не должны бояться того, что они не справятся с ценами на газ, электричество или теплоснабжение", — сообщил он в рамках заявления правительства в бундестаге, комментируя ввод планируемых пакетов помощи и предпринимаемые государством меры по снижению цен на энергоносители.
Ранее сообщалось, что согласно ежегодному исследованию немецкой страховой компании R+V Versicherung, значительная часть немецких граждан в текущем энергокризисе боятся прежде всего растущих цен за продуктовую корзину, аренду жилья и грядущей рецессии.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://1prime.ru/state_regulation/20221020/838529063.html