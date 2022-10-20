МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября изучить риски ухудшения экономической ситуации в градообразующих организациях и принять меры по их предотвращению, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин заявил о необходимости скорректировать миграционную политику

"Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций проанализировать риски ухудшения экономической ситуации в отдельных муниципальных образованиях и отдельных организациях, имеющих определяющее значение для экономики муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, включая градообразующие организации, и принять необходимые меры по предотвращению ее ухудшения", — говорится в сообщении.